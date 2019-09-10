Греф назвал Сбербанк крупнейшим после нефтяных компаний налогоплательщиком в РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России стал крупнейшим после нефтяных компаний налогоплательщиком в России, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И мы стали после крупнейших сырьевых компаний первым плательщиком налогов в бюджеты всех уровней, и конечно, в первую очередь, в региональные бюджеты. Мы в подавляющее большинство регионов платим больше всех налогов, являемся первым налогоплательщиком, наверное, процентов 60 регионов", - сказал Греф.

Он отметил, что в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей совокупно, а в 2019 году в федеральный бюджет планируется направить 502 млрд рублей. Эта сумма учитывает "совокупно налоги и дивиденды", пояснил Греф.

Дивиденды Сбербанка за 2018 год составили 16 рублей на одну акцию. Общая сумма выплат достигла 361,4 млрд рублей, что составляет 43,45% чистой прибыли банка по МСФО за 2018 год. Примерно половину дивидендов Сбербанка получает ЦБ РФ, которому принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. ЦБ перечисляет дивиденды Сбербанка в бюджет.