Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,3%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Группа Сбербанка России во втором квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 16,3% - до 250,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

В первом полугодии банк получил чистую прибыль по МСФО в 476,9 млрд рублей, что на 11,6% больше показателя годом ранее.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали, что банк получит 231,5 млрд рублей чистой прибыли за второй квартал и 458,1 млрд рублей чистой прибыли за полугодие.

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