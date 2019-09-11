Рубль слегка укрепился к доллару и евро

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро незначительно снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решений ведущих мировых центробанков относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,38-65,44 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,42 руб. (-0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,27 руб. (-1,0 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела всего на 0,59 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,49 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,18 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,89 копеек ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка повышается к доллару и евро на старте торгов в ожидании решений ЕЦБ и ФРС США по ставке. ЕЦБ проведет очередное заседание в четверг, и инвесторы ожидают от него как снижения ставок, так и принятия других мер для стимулирования экономического подъема.

Более 80% экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают, что ЕЦБ объявит о запуске программы количественного смягчения (QE) на предстоящем заседании. Кроме того, эксперты ожидают, что ЕЦБ уменьшит ставку по депозитам на 10 базисных пунктов - до минус 0,5% в четверг и предпримет второе снижение ставки в декабре.

На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы США. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Тем временем опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем отошли на второй план после заявлений министра финансов Стивена Мнучина о том, что представители двух стран встретятся в октябре и что США готовы заключить торговую сделку, если она будет выгодна Вашингтону. Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ заявил во вторник в ходе встречи с главой Citigroup Майклом Корбатом, что торговая война не отвечает интересам ни Китая, ни США.

Кроме того, Китай, стремясь продемонстрировать желание сделать экономику более открытой, объявил об отмене ограничений, установленных для иностранных инвесторов на рынке акций и облигаций.

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду после снижения во вторник, вызванного новостью об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,72% - до $62,83 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,75%, до $57,83 за баррель.

По мнению ряда аналитиков, уход Болтона, одного из самых высокопоставленных "ястребов" в Вашингтоне, может привести к смягчению позиции США в отношении Венесуэлы и Ирана, что позитивно скажется на поставках топлива из этих стран, пишет Bloomberg.

Между тем цены на нефть поддерживаются данными Американского института нефти (API) о том, что на прошлой неделе товарные запасы нефти в Штатах упали на 7,23 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду, и эксперты в среднем ожидают, что он укажет на уменьшение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.