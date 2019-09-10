Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп и советник по национальной безопасности Джон Болтон Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности, так как не соглашался со многими его рекомендациями.

"Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что его услуги в Белом доме более не нужны. Я категорически не согласен со многими его предложениями, как и другие сотрудники моей администрации", - приводит слова американского лидера Sky News.

Трамп подчеркнул, что благодарит Болтона за работу, его преемника он назовет на следующей неделе.

Сам Джон Болтон заявил, что это он предложил подать в отставку в беседе с Дональдом Трампом.

"Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - написал Болтон в твиттере.

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019

Экс-постпред США при ООН Джон Болтон занял пост советника по нацбезопасности в апреле 2018 года, сменив на этом посту Герберта Макмастера, который проработал на этой должности менее года. Макмастер пришел на смену Майклу Флинну - он занимал пост менее месяца 20 января — 13 февраля 2017 года.