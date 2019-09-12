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ЕЦБ снизил ставку по депозитам до минус 0,5%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%, говорится в сообщении банка.

Решение совпало с прогнозами большинства экспертов, хотя некоторые аналитики ожидали уменьшения ставки на 0,2 п.п., до минус 0,6%.

Вместе с тем руководство Центробанка приняло ожидаемое решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны.

Ставка по кредитам оставлена на нулевом уровне, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Кроме того, руководство ЕЦБ приняло решение возобновить программу покупки активов с 1 ноября. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц. Эксперты ожидали, что Центробанк вернется к программе количественного смягчения, средний прогноз по объему покупок составлял 30 млрд евро в месяц.

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