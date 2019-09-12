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Евро опустился ниже 71 руб. впервые с 1 августа

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Евро в ходе торгов на Московской бирже в четверг днем опустился ниже 71 рубля впервые с 1 августа, доллар при этом торговался ниже 65 рублей впервые с середины августа.

Курс евро в 15:47 составил 70,98 руб., опустившись на 1,1075 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. Доллар при этом стоил 64,95 руб., подешевев на 55 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) упала на 80,09 копейки - до 67,66 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно дорожает к доллару и евро на фоне итогов заседания ЕЦБ, решившего возобновить с 1 ноября программу покупки активов (20 млрд евро в месяц) и снизившего ставку по депозитам на 10 базисных пунктов - до минус 0,5%. Кроме того, участники рынка приняли во внимание тот факт, что ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на 2019 и 2020 годы (до 1,1% и 1,2% соответственно) и снизил прогноз инфляции на 2019, 2020 и 2021 годы (до 1,2%, 1% и 1,5% соответственно).

Уверенному росту рубля против доллара способствуют позитивные новости относительно переговоров между США и Китаем и решение президента США отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров.

курсы валют доллар евро рубль

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