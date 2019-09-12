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ЦБ рассказал о кибератаке на российские банки из Бразилии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Банк России зафиксировал "довольно серьезную" кибератаку на российские банки из Бразилии, рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Ее осуществил некий субъект, находящийся в юрисдикции Бразилии.

Он сказал, что это была BIN-атака, при которой номера банковских карт генерируются с помощью специальной программы.

"Взаимодействие напрямую" с организатором атаки со стороны каждого из банков в отдельности результате не дало.

Атаки прекратились только после того, как ЦБ обратился к бразильскому центробанку, добавил Сычев.

ЦБ Бразилия Артем Сычев

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