Европейский центробанк сообщил о возможной краже хакерами данных с его сайта

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Один из сайтов Европейского центрального банка (ЕЦБ) подвергся хакерской атаке, в результате которой могла быть украдена конфиденциальная информация.

ЕЦБ сообщил о взломе хакерами внешнего сервера сайта Интегрированного справочника банковской отчетности (BIRD). Таким образом, адреса электронной почты, данные об именах и должностях 481 подписчика сервиса BIRD могли оказаться в распоряжении злоумышленников, говорится в заявлении ЕЦБ. В Центробанке отмечают, что данные о паролях пользователей не были украдены.

Европейский центробанк приостановил работу сайта после того, как обнаружил уязвимость в рамках регулярной проверки, а также предупредил о проблеме людей, чья информация могла быть украдена. Хакерская атака не затронула ни внутренние системы ЕЦБ, ни важную рыночную информацию.

Сайт BIRD публикует информацию для банков относительно деталей предоставления статистических и регулятивных отчетов, его серверы отделены от внешних и внутренних систем ЕЦБ.