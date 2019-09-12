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Минфин снизил оценку профицита бюджета на 2020 год до 0,8% ВВП

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП. Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума, такая оценка заложена в проект бюджета на трехлетку, который 19 сентября будет рассмотрен на заседании правительства.

В начале июня, когда бюджетная правкомиссия "принимала за основу" проектировки на 2020 год, планировалось, что профицит в 2020 году составит 1,2% ВВП.

Силуанов сообщил, что профицит продолжит последовательно снижаться и в 2022 году дойдет практически до нуля. "В последующие годы будет практически нулевой баланс, к 2020 году выходим на профицит 0,2%", - сказал он.

Минфин РФ

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