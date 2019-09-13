Чубайс заявил, что экономика России "не едет" из-за "правоохранительного тормоза"

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Анатолий Чубайс привел автомобильную аналогию для того, чтобы описать ситуацию в российской экономике: нажаты одновременно и газ, и тормоз, поэтому она "не едет".

"Вы знаете, управление экономикой или, если хотите, управление государством, на самом деле в чем-то простая вещь - это как (управление - ИФ) автомобилем. Есть две педали: одна называется газ, другая называется тормоз. Как мы с вами понимаем, нужны и та, и другая. Педаль газа - экономика, первый вице-премьер (указывает на Антона Силуанова), педаль тормоза - правоохранительная система. И то, и другое - важнейшие необходимые элементы для управления любой сложной системой", - сказал глава "Роснано", выступая на панельной сессии Московского финансового форума.

"Отвечая на ваш вопрос, я бы сказал так: мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат. У нас блестящая, лучшая за 28 лет бюджетная политика, у нас блестящая, лучшая за 28 лет кредитно-финансовая политика - фантастические параметры, начиная с долга к ВВП, кончая уровнем инфляции. Мечтать о таком невозможно было в наше время, да даже во время Германа Оскаровича (Грефа, возглавлял Минэкономразвития в 2000-2007 годах - ИФ). Результат - сколько там... 1,2%? 1,1% роста? Ну, называя вещи своими именами, роста нет", - констатировал Чубайс.

"Нажали на обе педали. Так не поедем. Не поедем! Именно в этом и есть, с моей точки зрения, главный приоритет", - заявил он. "Нужно что-то делать с педалью, которая называется "правоохранительная система", - уверен Чубайс.

Глава Сбербанка Герман Греф, традиционный оппонент Чубайса на публичных площадках, возразил, что проблема глубже: дело в отсутствии современных моделей управления и понимания, как именно развивать экономику.

"Россией управлять не сложно, но совершенно бесполезно", - напомнил Греф высказывание Александра II, отметив, что проблема управления с тех пор никуда не делась.

"Проблема значительно более фундаментальная - Россией управлять становится все более и более сложно, мы пытаемся старый инструмент, во многом еще с советских времен, юзать, и это "не полетит", - сказал бывший министр экономики.

"Нет бизнес-модели экономического роста страны. У нас нет консенсуса, что надо делать. Если нет консенсуса, что нужно делать, вопрос "как" вообще не стоит в повестке дня", - заявил Греф.