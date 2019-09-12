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ЦБ заподозрил две обанкротившиеся страховые компании в выводе активов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Банк России обратился в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД РФ, заподозрив собственников и должностных лиц страховых компаний "Сибирский Спас" (Новокузнецк, Кемеровская область) и "Трудовое страхование" (Москва) в выводе активов, говорится в сообщении регулятора.

Арбитражный суд в конце августа признал "Сибирский Спас" банкротом, после чего в отношении компании было открыто конкурсное производство. Эта компания была лишена лицензий еще в середине марта за неоднократные нарушения законодательства.

Временная администрация страховщика выявила обстоятельства, дающие основания заподозрить собственников и сотрудников компании в действиях, направленных на вывод активов. Кроме того, она выяснила, что активов страховщика не хватит для исполнения обязательств перед кредиторами и уплаты обязательных платежей.

Что касается СК "Трудовое страхование", то компания также лишилась лицензии в марте этого года, добровольно отказавшись от страховой деятельности. В конце августа страховщик был признан банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство сроком на один год.

"Временная администрация столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности - должностными лицами общества временной администрации не переданы бухгалтерская и иная документация, а также принадлежащие и вверенные обществу материальные ценности, что может свидетельствовать о попытке сокрытия фактов вывода активов", - говорится на сайте ЦБ РФ.

Из-за угрозы правам и законным интересам страхователей и застрахованных лиц Банк России сообщил об этом в правоохранительные органы .

Это не первый случай в этом году, когда регулятор обращается в прокуратуру после отзыва лицензий у страховщиков. Ранее ЦБ РФ направил информацию для проверки компаний "Ангара", "Респект" и "НАСКО".

ЦБ РФ Сибирский Спас Трудовое страхование

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