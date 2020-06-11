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МВД попросило заочно арестовать экс-владельца нескольких страховых компаний Кондратенкова

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следователь МВД попросил Тверской суд заочно арестовать бывшего владельца нескольких страховых компаний Александра Кондратенкова, которого обвиняют в хищении более 67 млн рублей по фиктивным документам. В пресс-службе суда сообщили, что ходатайство будет рассмотрено 16 июня.

Кондратенков был объявлен в международный розыск в октябре прошлого года. Ему заочно предъявлено обвинение по ч.1 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями).

О возбуждении уголовного дела о многомилионном хищении МВД объявило в августе 2019 года. прошлого года. По версии следствия, злоумышленники знали, что у страховой компании отзовут лицензию и что ее ликвидные активы затем включат в конкурсную массу для выплаты кредиторам. В 2016 году они подготовили фиктивные документы о выходе из состава страховой компании одного из учредителей (подконтрольной им коммерческой организации) с условием выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале и так получили больше 67 млн рублей, считают в МВД.

В 2018 году Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования у СК "Опора", которая на тот момент принадлежала структурам Кондратенкова. Поводом для отзыва стало то, что она в отведенный срок не устранила нарушения страхового законодательства. В СК на полгода была назначена временная администрация.

СК "Опора" работала на рынке страхования и перестрахования с апреля 1996 года. В 2011-2015 годах она существовала под брендом ОАО "Открытие страхование" и являлась частью финансовой группы "Открытие". Затем компания вошла в состав структур руководителя комиссии по страхованию Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александра Кондратенкова. В конце июня 2018 года компания решила отказаться от лицензий на осуществление страховой деятельности и уйти со страхового рынка.

В начале 2018 года СК объявила о передаче страховых портфелей по ОСАГО и автоКАСКО в СК "Ангара" (принадлежит страховщику), компания добровольно отказалась от осуществления этих видов страхования. Портфели по страхованию от несчастных случаев и болезней, медицинскому страхованию, страхованию грузов, имущества юридических и физических лиц, ОСОПО, страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, страхованию предпринимательских и финансовых рисков СК "Опора" передала в приобретенную ею татарстанскую страховую компанию "НАСКО".

Александр Кондратенков МВД СК Опора СК НАСКО Тверской суд

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