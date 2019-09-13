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Дефицит бюджета США за 11 месяцев фингода превысил $1 трлн

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в августе составил $200,344 млрд, что на 6,4% меньше показателя за тот же месяц предыдущего года ($214,148 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета увеличились на 4% - до $227,965 млрд по сравнению с $219,115 млрд в августе прошлого года.

При этом расходы сократились на 1,1%, составив $428,309 млрд против $433,263 млрд годом ранее.

За одиннадцать месяцев 2019 финансового года, который завершится 30 сентября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 18,8% и превысило $1,067 трлн (4,4% ВВП) по сравнению с $898 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода вырос на 3,4% - до $3,088 трлн, в том числе таможенные сборы - на 75%.

В то же время затраты поднялись на 7% и превысили $4,155 трлн. В частности, процентные платежи по госдолгу увеличились на 9%, на оборону - также на 9%, в рамках программа медицинского страхования Medicare - на 10%.

Тем не менее, по итогам всего 2019 фингода дефицит, вероятнее всего, окажется ниже отметки в $1 трлн, поскольку сентябрь традиционно является месяцем, в котором поступления в бюджет превосходят траты. Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует отрицательное сальдо за текущий год на уровне $960 млрд.

Дефицит госбюджета США по итогам прошлого финансового года, который завершился 30 сентября 2018 года, увеличился на 17%, достигнув почти $779 млрд. Таким образом, он поднялся до 3,9% ВВП (максимум с 2012 фингода) против 3,5% ВВП в предшествующий год.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

США

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