Поиск

"Ъ" узнал, что Литва впервые закупит у России крупную партию СПГ

"Ъ" узнал, что Литва впервые закупит у России крупную партию СПГ
Фото: Vostock-photo

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В четверг, 12 сентября, танкер Stena Clear Sky покинул терминал Монтуар во Франции и направился в литовский порт Клайпеда. По словам источников "Ъ" на рынке, на его борту находилась партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ" российской компании "НОВАТЭК". Как заявляют собеседники издания, продавцом выступила французская корпорация Total, покупателем же стала литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas (с 9 сентября переименована в Ignitis).

Ignitis сообщила в январе 2019 года, что заключила соглашение с Total по поставке некоего груза на спотовой основе, который должен был поступить в начале третьего квартала. Однако источник "Ъ", близкий к Ignitis, говорит, что груз Stena Clear Sky, вероятнее всего, был направлен литовскому производителю минеральных удобрений Achema.

При этом в Total и Achema не предоставили комментарий. В Ignitis заявили, что не комментируют сделки по СПГ. По словам собеседников "Ъ", цена сделки, вероятнее всего, имела небольшую премию к котировкам британского хаба NBP (сейчас около $142 за тысячу кубометров).

В 2019 году закупки СПГ Литвой выросли на 70% за январь-август из-за снижения цен, причем значимую роль начал играть российский газ, поставки которого производятся небольшими танкерами со среднетоннажного проекта "НОВАТЭКа" в Высоцке, которые осуществляются через трейдеров. Однако до сих пор Литва не получала крупные партии российского СПГ, отмечает "Коммерсантъ".

Как поясняет исполнительный директор Центра энергетики "Сколково" Вячеслав Мищенко, подобные сделки свидетельствуют о растущей роли российского СПГ в снабжении Европы.

Ранее стало известно о том, что Эстония начала закупать газ у "НОВАТЭКа". Как сообщало агентство BNS, эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia должен был получить груз СПГ через Клайпедский терминал в Литве.

Литва НОВАТЭК Ignitis Total Achema

Новости по теме

Новости

Производитель "Фризиума" в течение месяца подаст документы на регистрацию в РФ

Чубайс заявил, что экономика России "не едет" из-за "правоохранительного тормоза"

Чубайс заявил, что экономика России "не едет" из-за "правоохранительного тормоза"

"Ъ" ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

"Ъ" ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

ОПЕК+ пообещал снизить добычу, не признав риск падения спроса. Обобщение

ОПЕК+ пообещал снизить добычу, не признав риск падения спроса. Обобщение

Рынок акций РФ просел ниже 2800п по индексу МосБиржи

В России задумались об отказе от новых долларовых евробондов

Евро опустился ниже 71 руб. впервые с 1 августа

ЕЦБ снизил ставку по депозитам до минус 0,5%

Доллар опустился ниже 65 рублей впервые за месяц

Акции МОЭСК обновили максимумы с февраля 2018 года на корпоративных новостях

Акции МОЭСК обновили максимумы с февраля 2018 года на корпоративных новостях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');