"Ъ" узнал, что Литва впервые закупит у России крупную партию СПГ

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В четверг, 12 сентября, танкер Stena Clear Sky покинул терминал Монтуар во Франции и направился в литовский порт Клайпеда. По словам источников "Ъ" на рынке, на его борту находилась партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ" российской компании "НОВАТЭК". Как заявляют собеседники издания, продавцом выступила французская корпорация Total, покупателем же стала литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas (с 9 сентября переименована в Ignitis).

Ignitis сообщила в январе 2019 года, что заключила соглашение с Total по поставке некоего груза на спотовой основе, который должен был поступить в начале третьего квартала. Однако источник "Ъ", близкий к Ignitis, говорит, что груз Stena Clear Sky, вероятнее всего, был направлен литовскому производителю минеральных удобрений Achema.

При этом в Total и Achema не предоставили комментарий. В Ignitis заявили, что не комментируют сделки по СПГ. По словам собеседников "Ъ", цена сделки, вероятнее всего, имела небольшую премию к котировкам британского хаба NBP (сейчас около $142 за тысячу кубометров).

В 2019 году закупки СПГ Литвой выросли на 70% за январь-август из-за снижения цен, причем значимую роль начал играть российский газ, поставки которого производятся небольшими танкерами со среднетоннажного проекта "НОВАТЭКа" в Высоцке, которые осуществляются через трейдеров. Однако до сих пор Литва не получала крупные партии российского СПГ, отмечает "Коммерсантъ".

Как поясняет исполнительный директор Центра энергетики "Сколково" Вячеслав Мищенко, подобные сделки свидетельствуют о растущей роли российского СПГ в снабжении Европы.

Ранее стало известно о том, что Эстония начала закупать газ у "НОВАТЭКа". Как сообщало агентство BNS, эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia должен был получить груз СПГ через Клайпедский терминал в Литве.