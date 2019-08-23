Эстония начала закупать газ у "НОВАТЭКа"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании "НОВАТЭК" через Клайпедский терминал СПГ (Литва), заявил агентству BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.

Ранее, в четверг, оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta сообщил, что Eesti Energia стала четвертым клиентом терминала.

По данным Klaipedos nafta, Eesti Energia заказала мощности по регазификации СПГ в объеме 61 ГВт.ч, или около 10 тыс. кубометров СПГ - это одно небольшое судно-газовоз. Такие обычно ходят из порта Высоцк в Ленинградской области, где расположен СПГ-завод "НОВАТЭКа".

Газ "НОВАТЭКа" через Клайпеду в основном импортирует Йонавский завод по производству удобрений литовской компании Achema. Кроме того, одна партия СПГ в этом году была доставлена через Клайпеду снабженческому предприятию Lietuvos energijos tiekimas государственного энергетического холдинга Lietuvos energija (приобретено через посредника) и одна - фирме Imlitex, входящей в группу по торговле сырьевыми товарами Imlitex Holdings.

"Газпром" в 2018 году поставил в Эстонию 435 млн кубометров газа.

Как сообщалось, "НОВАТЭК" и Газпромбанк в марте 2019 года запустили среднетоннажный завод "Криогаз-Высоцк" по производству СПГ в объеме 660 тыс. тонн в год в Высоцке. Инфраструктура проекта включает две линии сжижения по 330 тыс. тонн в год каждая, резервуар хранения СПГ вместимостью 42 тыс. кубометров, отгрузочный причал, способный принимать СПГ-танкеры грузовместимостью до 30 тыс. кубометров, а также газопровод подключения диаметром 720 мм от магистрального газопровода "Ленинград - Выборг - госграница" протяженностью 43 км.