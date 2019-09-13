Греф призвал Россию готовиться к "сырьевому шоку" на рынке нефти

Президент Сбербанка России Герман Греф Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - России следует готовиться к грядущему "сырьевому шоку" на нефтяном рынке. Такое мнение выразил экс-министр экономики, а ныне глава Сбербанка Герман Греф, выступая на панельной сессии Московского финансового форума.

"У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием "снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире". И это приведет к очень низким ценам на нефть. Значительно ниже, может быть, ниже, чем цена отсечения (в бюджете, около $40 за баррель - ИФ)", - предупредил Греф.

Глава Сбербанка считает, что Россия пока не готова к таким рискам, но стране стоит подготовиться. "И вопрос диверсификации экономики стоит в этом ряду не менее остро, чем проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие", - считает банкир.

По словам Грефа, не стоит пенять на отсутствие политической воли: президент Владимир Путин "прикроет" необходимые для диверсификации экономики реформы и поможет их провести.

"У нас есть уникальный момент для начала этой работы. Часто, когда мы говорим о реформах, показывают "наверх" - где-то в Кремле кто-то что-то не дает. Но когда мы говорим про 2000-2019 годы, пардон, один и тот же президент давал делать достаточно радикальные вещи", - сказал Греф, который в 2000-2007 годах руководил Минэкономразвития.

Греф также признался, что боится слов "мы готовы к кризисам". "Мы готовимся ко вчерашнему кризису. Это "Линия Мажино" (комплекс дорогостоящих укреплений на границе с Германией, который не спас Францию от стремительной оккупации летом 1940 года - ИФ). Французы были убеждены, что они построили гигантскую цитадель, и французские генералы абсолютно расслабились. Только они забыли, что технологии изменились, и потерпели гигантский крах. У нас такая же история, если мы будем ко вчерашнему кризису готовиться, мы упустим завтрашний", - сказал глава Сбербанка.