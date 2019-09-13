Что произошло за день: пятница, 13 сентября

Подготовка к новому обмену заключенными между Москвой и Киевом, а также полемика Чубайса и Грефа

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Киев передал Москве новый список заключенных на территории РФ украинцев для обмена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обмен возможным, но, по его словам, это потребует "кропотливой и растянутой по времени работы". Первый обмен в формате "35 на 35" прошел в минувшую субботу.

- Московский финансовый форум отметился полемикой Анатолия Чубайса и Германа Грефа. В частности, руководитель "Роснано" заявил о пагубности "правоохранительного тормоза" для развития экономики, а глава Сбербанка парировал, что причины слабого роста более глубокие, и страной становится все сложнее управлять. Чубайс также предложил оценивать эффективность правоохранительных органов по числу закрытых уголовных дел, а его традиционный оппонент предположил, что тогда подобных дел станет вдвое больше. Кроме того, Греф призвал готовиться к "сырьевому шоку", то есть снижению спроса на нефть при бесконтрольном росте предложения.

- Роскомнадзор попросит суд заблокировать почтовые сервисы Mailbox.org и Scryptmail. Ведомство сообщило, что компании отказались предоставить свои контактные данные для внесения в реестр Организаторов распространения информации. Источник "Интерфакса" сообщил, что решение может быть связано с рассылкой ложных сообщений о минировании. Компания-владелец mailbox.org сообщила, что не получала запросов от Роскомнадзора, но готова сотрудничать в рамках немецкого и европейского права.

- Чиновники, отпустившие "шпиона" Смоленкова в Черногорию, были наказаны. Как сообщил знакомый с ситуацией источник, госслужащему разрешили уехать в отпуск, несмотря на запрет на выезд в эту балканскую страну. Некоторые из виновных в случившемся были уволены.

- Авиационные власти России и Чехии договорились о снятии ограничений на перелеты между "Жуковским" и Прагой. Переговорам предшествовал скандал из-за отмены Чехией разрешений на полеты для "Аэрофлота", "Победы" и "Уральских авиалиний". Решение тогда стало ответом на условия предоставления транссибирских маршрутов перевозчику Czech Airlines.

- Лондонская фондовая биржа отказалась от предложения о слиянии с биржей Гонконга. Одна из причин - антиправительственные протесты в Гонконге. Оператор гонконгской биржи выразил разочарование в связи с тем, что конструктивной дискуссии не получилось, но тему решил не закрывать.

- Останки пропавшего 22 года назад американца нашли с помощью Google Earth. На снимках в резервуаре для сточных вод в Палм-Бич (штат Флорида) проглядывался силуэт машины. Неравнодушные люди сообщили об этом полиции. В поднятом из воды автомобиле обнаружили погибшего.