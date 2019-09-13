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УК, управляющая деньгами семьи Шувалова, купила долю в проекте жены Чемезова

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Закрытый ПИФ "Инвестиционные решения" под управлением "КСП Капитал Управление Активами" Сергея Котляренко приобрел 25% в ООО "Лаборатория умного вождения" (ЛУВ), следует из материалов системы "СПАРК-Интерфакс".

Под управлением "КСП Капитал УА" находятся средства ряда клиентов, самый известный из которых - председатель ВЭБа Игорь Шувалов. Он передал средства под управление компании Котляренко, еще когда занимал должность вице-премьера.

До сих пор 100% в ЛУВ владела Екатерина Игнатова, жена главы "Ростеха" Сергея Чемезова, теперь у нее 75%.

ЛУВ (бренд Smartdriving) - разработчик программных и аппаратных "connected car" решений, призванных оптимизировать эксплуатационные расходы, защищать от угона и удаленно управлять автомобилем. Основной продукт компании - телематическая платформа "Элемент". Клиенты ЛУВ - страховщики, автодилеры и компании, владеющие корпоративным автопарком. Финансовые показатели компании не раскрываются.

Игорь Шувалов Екатетрина Игнатова Сергей Чемезов Ростех КСП Капитал Управление Активами Сергей Котляренко ЛУВ Smartdriving

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