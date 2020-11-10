Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:42Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

Жена Чемезова передала долю в производителе АКПП для Aurus управляющей компании

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Закрытый ПИФ "Инвестиционные решения" под управлением "КСП Капитал Управление Активами" Сергея Котляренко стал владельцем 70% в производителе коробок передач для автомобилей Aurus - ООО "КАТЕ", следует из данных ЕГРЮЛ.

ООО "КАТЕ" разрабатывает и производит автоматические коробки передач, редукторы, гибридные трансмиссии и электротрансмиссии. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании за 2019 год сократилась в годовом выражении почти вдвое и составила 483,34 млн руб., чистый убыток вырос почти в три раза, до 13,86 млн руб.

До сих пор эти 70% принадлежали Екатерине Игнатовой, жене главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оставшиеся 30% долей компании - у советника гендиректора НАМИ по инновациям, бывшего топ-менеджера "АвтоВАЗа" Максима Нагайцева.

В пресс-службе "Ростеха" сделку не комментируют.

Это не первый актив, переданный Игнатовой в "КСП Капитал УА" - в прошлом году управляющая компания стала совладельцем 25% долей в ООО "Лаборатория умного вождения" (ЛУВ), которое специализируется на разработке программных и аппаратных "connected car" решений, призванных оптимизировать эксплуатационные расходы, защищать от угона и удаленно управлять автомобилем. Основной продукт этой компании - телематическая платформа "Элемент". Клиенты ЛУВ - страховщики, автодилеры и компании, владеющие корпоративным автопарком.

Под управлением "КСП Капитал УА" находятся средства ряда клиентов, самый известный из которых - Игорь Шувалов. Он передал средства под управление компании Котляренко, будучи первым вице-премьером.

Сергей Чемезов Екатерина Игнатова КТЕ Ростех Aurus Сергей Котляренко

Новости по теме

Новости

Дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе отправлено на пересмотр

Суд перевел CEO банка "Траст" Хабарова из СИЗО под домашний арест

Суд перевел CEO банка "Траст" Хабарова из СИЗО под домашний арест

Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманками

Пандемия коронавируса

Каждый четвертый депутат Госдумы переболел или болеет COVID-19

Навальный выиграл в ЕСПЧ компенсацию за задержание на Болотной площади

Навальный выиграл в ЕСПЧ компенсацию за задержание на Болотной площади
Пандемия коронавируса

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил почти 21 тысячу

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил почти 21 тысячу

Чиновники объявили об урегулировании конфликта в FESCO

Что случилось этой ночью: вторник, 10 ноября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Трехстороннее заявление по Карабаху. Главное

Трехстороннее заявление по Карабаху. Главное
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы начнут развертывание в Карабахе в 6:00

Российские миротворцы начнут развертывание в Карабахе в 6:00
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');