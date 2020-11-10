Жена Чемезова передала долю в производителе АКПП для Aurus управляющей компании

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Закрытый ПИФ "Инвестиционные решения" под управлением "КСП Капитал Управление Активами" Сергея Котляренко стал владельцем 70% в производителе коробок передач для автомобилей Aurus - ООО "КАТЕ", следует из данных ЕГРЮЛ.

ООО "КАТЕ" разрабатывает и производит автоматические коробки передач, редукторы, гибридные трансмиссии и электротрансмиссии. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании за 2019 год сократилась в годовом выражении почти вдвое и составила 483,34 млн руб., чистый убыток вырос почти в три раза, до 13,86 млн руб.

До сих пор эти 70% принадлежали Екатерине Игнатовой, жене главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оставшиеся 30% долей компании - у советника гендиректора НАМИ по инновациям, бывшего топ-менеджера "АвтоВАЗа" Максима Нагайцева.

В пресс-службе "Ростеха" сделку не комментируют.

Это не первый актив, переданный Игнатовой в "КСП Капитал УА" - в прошлом году управляющая компания стала совладельцем 25% долей в ООО "Лаборатория умного вождения" (ЛУВ), которое специализируется на разработке программных и аппаратных "connected car" решений, призванных оптимизировать эксплуатационные расходы, защищать от угона и удаленно управлять автомобилем. Основной продукт этой компании - телематическая платформа "Элемент". Клиенты ЛУВ - страховщики, автодилеры и компании, владеющие корпоративным автопарком.

Под управлением "КСП Капитал УА" находятся средства ряда клиентов, самый известный из которых - Игорь Шувалов. Он передал средства под управление компании Котляренко, будучи первым вице-премьером.