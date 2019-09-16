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Источники сообщили о завершении поставок компонентов С-400 Турции

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Турция получила от России все компоненты систем ПВО С-400, в том числе ракеты, поставки техники завершились, рассказали "Интерфаксу" информированные источники.

Российская сторона продолжит подготовку турецких специалистов для работы с этими системами, добавил один из них.

15 сентября Минобороны заявило о завершении второго этапа поставок в Турцию компонентов С-400.

Поставки начались в июле. Техника была доставлена в Турцию самолетами.

Контракт на поставку четырех дивизионов российских ЗРК на сумму около $2,5 млрд был подписан в декабре 2017 года. Против этих договоренностей возражали США и НАТО. В Вашингтоне указывали, что российские ПВО не сочетаются с системами НАТО и грозили исключить турецких военных из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35.

ЗРС С-400 "Триумф" (производитель - концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8км/с на высоте от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Турция Минобороны С-400 США НАТО

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