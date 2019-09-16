Путин предложил Саудовской Аравии купить у России С-300 или С-400

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Саудовская Аравия может закупить у России средства защиты, чтобы обезопасить объекты нефтяной инфраструктуры от атак, подобных тем, каким нефтяные предприятия страны подверглись 14 сентября.

"Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент (Турции Реджеп Тайип - ИФ) Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита в астанинском формате, посвященного урегулированию ситуации в Сирии.

По словам Путина, "они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии". В ответ на уточняющий вопрос одного из своих коллег, что же лучше покупать Эр-Рияду, С-300 или С-400, президент России заметил: "Пусть выбирают".

Реакция Эрдогана была более сдержанная, он никак не стал комментировать слова российского президента.

Российское вооружение для Турции и Ирана

Ранее в понедельник, 16 сентября, информированные источники рассказали "Интерфаксу", что Турция получила от России все компоненты систем ПВО С-400, в том числе ракеты, поставки техники завершились. Российская сторона продолжит подготовку турецких специалистов для работы с этими системами, добавил один из собеседников агенства.

Контракт на поставку Турции четырех дивизионов российских ЗРК на сумму около $2,5 млрд был подписан в декабре 2017 года. Против этих договоренностей возражали США и НАТО. Поставки начались в июле 2019 года.

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем ПВО С-300. Это оборонительные системы, которые не подпадают под ограничения СБ ООН. Иран заплатил РФ за поставку С-300 около $1 млрд, сообщал ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Атака дронов в Саудовской Аравии

В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке дронов. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.