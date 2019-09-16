Поиск

Американский фарма-гигант Purdue Pharma объявил о банкротстве

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Purdue Pharma объявила себя банкротом, чтобы разрешить ситуацию с более чем 2600 исками из-за ее роли в опиоидном кризисе в США.

Как напоминает "Би-би-си", в исках, которые поданы по всей стране, утверждается, что Purdue Pharma и владеющая корпорацией семья Саклер в агрессивной манере рекламировали свое рецептурное обезболивающее "ОксиКонтин", вводя в заблуждение врачей и пациентов относительно опасности привыкания к препарату. Лоббисты убеждают медиков чаще прописывать подобные лекарства, а пациенты "подсаживаются" на такие болеутоляющие. Когда они перестают получать рецепты, люди переходят на другие опиоидные препараты, включая наркотики.

В миреВ США фарма-гигант Purdue Pharma заплатит $10-12 млрд по искам об опиоидном кризисеЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что миллиардеры Саклеры уже пошли на внесудебную сделку по многочисленным искам на сумму от $10 до $12 млрд. Соглашение было достигнуто не со всеми истцами.

Законодательство предполагает, что Purdue Pharma будет ликвидирована, в результате чего будет выручено $10-12 млрд, включая минимум $3 млрд, которые вложат сами Саклеры. Эти деньги пойдут на выплаты по искам. Семья предлагает вложить еще $1,5 млрд, вырученных от продажи другой принадлежащей ей фармацевтической корпорации Mundipharma.

Истцы - в числе которых официальные власти штатов США - настаивают, чтобы Саклеры вложили больше собственных средств. Штат Нью-Йорк указывает, что семья уже начала выводить свои средства через оффшоры, в том числе в банки Швейцарии.

По данным американского Центра по профилактике и контролю заболеваемости, каждый день 130 человек в стране умирают от передозировки опиоидами.

США Purdue Pharma

Новости по теме

Новости

Власти Москвы собрали с платных парковок 4,5 млрд рублей и потратили на благоустройство дворов

Власти Москвы собрали с платных парковок 4,5 млрд рублей и потратили на благоустройство дворов

Источники сообщили о завершении поставок компонентов С-400 Турции

Эксперты предсказали рост цен на нефть и геополитические риски из-за атаки в Саудовской Аравии

Эксперты предсказали рост цен на нефть и геополитические риски из-за атаки в Саудовской Аравии

Рубль вырос к доллару и евро на фоне сильно подорожавшей нефти

Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России

Цены на нефть взлетели после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Цены на нефть взлетели после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 сентября

Минтруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели

Минтруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели

Петр Авен назвал условия, при которых решился бы на отъезд из России

Петр Авен назвал условия, при которых решился бы на отъезд из России

Саудовская Аравия на 50% сократила добычу нефти после взрывов на объектах Aramco

Саудовская Аравия на 50% сократила добычу нефти после взрывов на объектах Aramco
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');