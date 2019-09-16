Американский фарма-гигант Purdue Pharma объявил о банкротстве

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Purdue Pharma объявила себя банкротом, чтобы разрешить ситуацию с более чем 2600 исками из-за ее роли в опиоидном кризисе в США.

Как напоминает "Би-би-си", в исках, которые поданы по всей стране, утверждается, что Purdue Pharma и владеющая корпорацией семья Саклер в агрессивной манере рекламировали свое рецептурное обезболивающее "ОксиКонтин", вводя в заблуждение врачей и пациентов относительно опасности привыкания к препарату. Лоббисты убеждают медиков чаще прописывать подобные лекарства, а пациенты "подсаживаются" на такие болеутоляющие. Когда они перестают получать рецепты, люди переходят на другие опиоидные препараты, включая наркотики.

Ранее сообщалось, что миллиардеры Саклеры уже пошли на внесудебную сделку по многочисленным искам на сумму от $10 до $12 млрд. Соглашение было достигнуто не со всеми истцами.

Законодательство предполагает, что Purdue Pharma будет ликвидирована, в результате чего будет выручено $10-12 млрд, включая минимум $3 млрд, которые вложат сами Саклеры. Эти деньги пойдут на выплаты по искам. Семья предлагает вложить еще $1,5 млрд, вырученных от продажи другой принадлежащей ей фармацевтической корпорации Mundipharma.

Истцы - в числе которых официальные власти штатов США - настаивают, чтобы Саклеры вложили больше собственных средств. Штат Нью-Йорк указывает, что семья уже начала выводить свои средства через оффшоры, в том числе в банки Швейцарии.

По данным американского Центра по профилактике и контролю заболеваемости, каждый день 130 человек в стране умирают от передозировки опиоидами.