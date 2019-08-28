В США фарма-гигант Purdue Pharma заплатит $10-12 млрд по искам об опиоидном кризисе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американский фармацевтический гигант Purdue Pharma и его владельцы, семья мульти-миллиардеров Саклер решили пойти на внесудебную сделку по многочисленным искам, касающимся производимого фирмой препарата "ОксиКонтин" (OxyContin). Как сообщает The Guardian, речь идет о более чем двух тысячах гражданских исков от американских городов и штатов на сумму от $10 до $12 млрд.

Purdue Pharma оказалась в центре скандала в связи с накрывшим США опиоидным кризисом, компанию винят в том, что она в том числе виновна в его масштабах: за последние 20 лет от опиоидов погибли более 400 тыс. американцев. Ежедневно от передозировки погибают по 130 человек.

Фармацевтических гигантов винят в том, что они скрывают от врачей, либо же убеждают их закрывать глаза на побочные эффекты препаратов, которые содержат опиоиды. Лоббисты убеждают медиков чаще прописывать подобные лекарства, а пациенты "подсаживаются" на такие болеутоляющие. Когда они перестают получать рецепты, люди переходят на другие опиоидные препараты, включая наркотики.

По данным американских СМИ, внесудебное урегулирование предполагает, что семья Саклеров откажется от владения Purdue Pharma и выплатит $3 млрд из своих собственных средств. Форма собственности корпорации также будет изменена, чтобы ее выручка шла на выплаты по искам.

Новости о будущем Purdue Pharma пришли менее чем через сутки после судебного решения по их конкуренту Johnson&Johnson, чья дочерняя компания Janssen производит свою линейку опиоидных препаратов. Суд Оклахомы признал компанию виновной в разжигании опиоидного кризиса в регионе и обязал ее заплатить $572 млн.

В мае этого года Purdue Pharma по другому иску также пошла на внесудебное урегулирование и выплатила $270 млн. В отношении компании и семьи Саклеров выдвинуты еще несколько гражданских исков.

По оценкам властей США, масштабный опиоидный кризис стоит стране более $504 млрд. Purdue Pharma заработала на "ОксиКонтине" более $35 млрд.