Рынок акций РФ поднялся в район годовых максимумов за счет нефтяного ралли

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник, 16 сентября, поднялся в район годовых максимумов индексов за счет раллирующей нефти из-за двукратного падения добычи сырья в Саудовской Аравии после атак дронов на объекты нефтяной промышленности страны. Лидерами роста ожидаемо выступили акции нефтяных компаний, причем оборот по бумагам "Татнефти" достиг исторического максимума.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2834,32 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1396,09 пункта (+2%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,8%. Доллар упал до 63,95 рубля (-0,39 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+4,8%), "НОВАТЭКа" (+3,8%), "Татнефти" (+3,6% и +2,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+3,4%), "Газпром нефти" (+3,2%), ПАО "Полюс" (+2,4%), "АЛРОСА" (+2,1%), "Башнефти" (+1,3% и +1,4% "префы"), "Норникеля" (+1,3%), "Газпрома" (+1%), Сбербанка (+1%), "Мечела" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +1,6% "префы").

Акции "Аэрофлота" (-4,1%, до 102,06 рубля) упали к уровням почти месячной давности на фоне заметного скачка нефтяных цен, что может негативно сказаться на прибыльности компании, значительная часть расходов которой приходится на закупку авиационного топлива, отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Просели из-за отсечки на бирже реестра под дивиденды за второй квартал бумаги "Северстали" (-1,4%, до 1000 рублей; дивиденды - 26,72 рубля на акцию).

Также подешевели акции "Россетей" (-2,4% и -1,7% "префы"), "Распадской" (-1,7%), "ФСК ЕЭС" (-0,8%), АФК "Система" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%).

Ситуация в Азии

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (биржи Японии закрыты в связи с праздником - День почитания пожилых; китайский Shanghai Composite просел на 0,02%), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-0,9%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,4%) - трейдеры оценивают информацию об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, а также очередные сигналы ухудшения ситуации в экономике Китая.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в минувшие выходные, что Китаю будет "очень сложно" добиться темпов роста ВВП на уровне 6% и более при нынешнем глобальном климате. Пекин нацелен на подъем экономики на 6-6,5% в этом году.

Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае замедлились в августе, вновь подтвердив, что экономика КНР продолжает ослабляться в условиях торговой войны с США. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,4% в годовом выражении после роста на 4,8% в июле, аналитики ожидали подъема показателя на 5,2%.

Темпы повышения розничных продаж в Китае в августе замедлились до 7,5% с июльских 7,6% и также оказались хуже прогноза (7,9%).

Нефтяное ралли

Нефть взлетела после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии в субботу, 14 сентября, которые привели к потере примерно 6% мирового производства сырья; цена Brent находится на $7,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 13 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $67,46 за баррель (+12%), ноябрьская цена WTI - $60,97 за баррель (+11,3%); подъем цен стал максимальным с февраля 2016 года.

В минувшую субботу стало известно о новом нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии - атаке беспилотников подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти "Абкайк" и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране.

Комплекс "Абкайк" в нормальном режиме производит порядка 9,8 млн б/с и считается одним из крупнейших в мире предприятий такого типа. К вечеру понедельника Саудовская Аравия планировала восстановить примерно треть объемов добычи, сниженной из-за инцидента.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена. "Иран провел беспрецедентную атаку на мировую систему энергоносителей", - написал Помпео в Twitter.

По словам старшего аналитика Альфа-банка Гельды Союнова, нефть в понедельник подскочила после повреждения установки подготовки нефти компании Saudi Aramco, мощность которой составляет 5,7 млн б/с - это сопоставимо с объемом суточной добычи "Роснефти" и является максимальным объемом выпадающих мощностей в истории нефтедобычи. Даже в ходе иранской революции 1978-1979 годов объем производства нефти снижался меньше - на 5,6 млн б/с. Представители компании Saudi Aramco должны сообщить детали причиненного ущерба, что позволит участникам рынка оценить последствия атаки на глобальный нефтяной рынок.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть к вечеру остается в существенном "плюсе" после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, геополитический фактор приобрел ключевое для рынков значение.

Мнения аналитиков

С фундаментальной точки зрения ситуация на мировых площадках после происшествий в Саудовской Аравии выглядит неоднозначной. С одной стороны, взлет нефтяных цен благоприятен для нефтегазового сектора, но с другой - негативен, например, для транспортного, а также для общей склонности к риску. Геополитический фактор, таким образом, скорее будет ограничивать повышение на фондовых площадках, но в случае серьезного конфликта США и Ирана может вызвать сильные продажи, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ситуация на отечественном рынке акций в понедельник развивалась вполне логично - взлет нефти на фоне атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии обеспечил рост котировок бумаг нефтяников. Параллельно с нефтью на глобальном рынке наблюдался всплеск спроса на защитные активы, так как США поспешили обвинить в случившемся Иран. Вместе с тем, акции "Аэрофлота" отправились на снижение. Негатива добавили новости о том, что компания может закупить пару десятков Superjet 100, которые рассматриваются все больше в качестве неэффективных. Среди лидеров снижения оказалось много представителей электроэнергетики, которые в конце прошлой недели смотрелись лучше рынка.

Президент США Трамп заявил о том, что США готовы действовать, но ждут предложений Саудовской Аравии. Учитывая обвинения в адрес Ирана, подобная риторика воспринимается на рынке в качестве повода для ожиданий атаки с вытекающими последствиями для безопасности во всем регионе. Saudi Aramco обещала восстановить треть потерянного объема уже к вечеру понедельника. Трамп также одобрил использование стратегических резервов, если потребуется обеспечить покрытие дефицита сырья. Основными клиентами Саудовской Аравии являются Китай, Индия и Индонезия, что предполагает резкий рост спроса на российские сорта нефти. Однако у Эр-Рияда есть свои резервные запасы, которые могут быть использованы для покрытия дефицита в течение 1-2 недель.

Подъем нефти с одновременным ростом спроса на российские поставки - это достаточно сильная комбинация обеспечения поддержки рынка акций РФ. Одновременно можно говорить о том, что в условиях повышения рисков поставок с Ближнего Востока позиции РФ, как поставщика энергоносителей, только усиливаются. Поэтому в ближайшее время не стоит ждать каких-либо сюрпризов в области ограничительных мер, считает Кочетков.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, новости из Саудовской Аравии оказали поддержку российским активам в краткосрочной перспективе, но будут иметь негативные последствия для развитых рынков и неоднозначные для развивающихся. В понедельник в Анкаре проходит встреча лидеров Ирана, России и Турции - саммит будет представлять особый интерес, поскольку Иран обвиняется в причастности к атаке на саудовские нефтяные объекты. В середине недели Москву посетит глава Госсовета КНР Ли Кэцян. В ближайшее время в центре внимания будут новости из Саудовской Аравии, но также ожидается много новостей от центробанков: в среду будет объявлено решение ФРС по ставке, а в четверг - решения регуляторов других стран, в том числе Банка Японии, Банка Англии и Резервного банка ЮАР. В пятницу в США произойдет одновременная экспирация четырех видов финансовых инструментов в США, что предвещает усиление глобальной волатильности, отмечают эксперты.