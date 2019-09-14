Саудовская Аравия назвала причины взрывов на своих НПЗ
Два беспилотника взорвались и вызвали пожары на крупнейших заводах
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия назвала атаку беспилотников причиной взрывов на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах страны, сообщило в субботу агентство Associated Press.
Завод принадлежит компании Saudi Aramco. По ее данным, он может перерабатывать до семи миллионов баррелей нефти в день.
Первый взрыв произошел в районе города Даммам в Восточной провинции страны. Второй – на крупном нефтяном месторождении Хурайс в 150 километрах от столицы, Эр-Рияда.
Предполагается, что беспилотники могли отправить йеменские повстанцы-хуситы, однако эту версию пока не подтвердили и не опровергли.