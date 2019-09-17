Baring заподозрил компанию Аветисяна в желании провести фиктивную оценку акций

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Evison Holdings (миноритарный акционер "Восточного", подконтрольна Baring Vostok) заподозрил компанию "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна в желании привлечь к оценке акций банка "Восточный" малокомпетентного эксперта в рамках судебного спора допэмиссии банка, об этом было заявлено во вторник в Арбитражном суде Амурской области, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Истцом по делу выступает Финвижн, ответчиками - Банк России (орган, осуществивший госрегистрацию дополнительного выпуска акций) и банк "Восточный". Evison заявлена в качестве третьего лица. В августе судебное разбирательство было отложено по ходатайству истца, который предложил решить спор о стоимости акций, назначив экспертизу.

Представитель Evison Павел Дарницын выразил сомнение в необходимости проведения экспертизы, а также недоверие к экспертам, предложенным истцом. По его словам, эксперт не обладает опытом и достаточной квалификацией, так как работает оценщиком только с 2017 года. Также недоверие Evison вызвала заявленная стоимость оценки - 150 тыс. рублей.

"Цена фиктивная и мнимая. Мы провели анализ, цена сложных экспертиз должна выше, так как ее проводят крупные организации, предстоит работа с большим объемом документов. Это в пределах 1 млн рублей", - заявил Дарницын.

Он также сообщил, что Evison обратилась к сторонней компании с просьбой запросить стоимость подобной работы у предложенного Финвижн эксперта, в итоге была назначена цена в 950 тыс. рублей.

"Цена занижена, чтобы склонить суд к выбору данного оценщика", - резюмировал Дарницын, отметив, что Evison заручилась согласием трех экспертных компаний, готовых провести эту работу. При этом настаивал, что в экспертизе нет необходимости, так как у Финвижн нет оснований для иска, кроме того, это просто затягивание сроков судебного процесса.

Истец возразил, что стоимость работ экспертов момент спорный и заявил, что ему необходимо время, чтобы проанализировать экспертов, предложенных Evison.

"В соответствии с принципом равноправия нам тоже нужно на это время", - заметил представитель истца.

Позиция представителя ЦБ РФ по данному вопросу - исковые требования Финвижн не могут быть удовлетворены.

Суд удовлетворил ходатайство Финвижн и отложил судебное разбирательство на 3 октября.

Дата продолжения судебного спора вызвала серьезные противоречия между сторонами. В октябре банк теряет возможность реализовать прежние договоренности по допэмиссии. Положение Центробанка России устанавливает срок размещения акций не более года с момента госрегистрации выпуска. В данном случае, это 4 октября 2018 года.

"Срок можно продлять до трех лет, но, в данный момент, этому препятствуют обеспечительные меры (...) Отложение судебного разбирательства обессмыслит дальнейшую возможность проведения допэмиссии, даже если в иске по существу будет отказано", - озвучил свою позицию Дарницын.

Как сообщалось, "Финвижн" требует признать недействительными решений совета директоров "Восточного" о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 копейка за акцию.

Из отчета об оценке, который ранее был представлен суду "Финвижн", следует, что по состоянию на март 2019 года цена за одну акцию установлена в 3,82 копейки. Evison также обратилась в оценочную организацию, которая установила, что рыночная цена акции составляет 0,98 копейки.

Миноритарий Восточного ранее заявлял, что у истца нет права выдвигать такие требования в силу закона о ценных бумагах. Их выпуск может признаваться не состоявшихся или недействительным только после отчета об эмиссии. Судебный контроль, как прозвучало в предыдущих судебных заседаниях, также возможен только после отчета об итогах выпуска.

В качестве обеспечительной меры по исковому заявлению "Финвижн" суд запретил органам управления банка "Восточный" принимать любые решения и совершать любые действия по размещению допэмиссии акций на 5 млрд рублей.

В июне Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн" Артема Аветисяна.