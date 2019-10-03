Суд перенес рассмотрение иска компании Аветисяна к ЦБ и "Восточному"

Проведение допэмиссии бессмысленно, поскольку положение Центробанка России устанавливает срок размещения акций не более года с момента госрегистрации выпуска, в данном случае, с 4 октября 2018 года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области перенес на 6 ноября рассмотрение иска компании "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна о признании недействительными решений совета директоров "Восточного" о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 копейка за акцию, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Истцом по делу выступает "Финвижн", ответчиками - Банк России (орган, осуществивший госрегистрацию дополнительного выпуска акций) и банк "Восточный". Evison Holdings (миноритарный акционер "Восточного", подконтрольна Baring Vostok) выступает в качестве третьего лица. В августе и сентябре судебное разбирательство откладывалось по ходатайству истца, который предложил решить спор о стоимости акций, назначив экспертизу. Тогда представитель Evision заподозрил "Финвижн Холдингс" в желании привлечь к оценке акций банка "Восточный" малокомпетентного эксперта в рамках судебного спора о допэмиссии банка. При этом он настаивал, что в экспертизе нет необходимости, так как у "Финвижн" нет оснований для иска, кроме того, это просто затягивание сроков судебного процесса.

При этом сообщалось, что дальнейший перенос рассмотрения дела обессмыслит проведение допэмиссии: положение Центробанка России устанавливает срок размещения акций не более года с момента госрегистрации выпуска, в данном случае, с 4 октября 2018 года.

"Срок можно продлять до трех лет, но в данный момент этому препятствуют обеспечительные меры. Отложение судебного разбирательства обессмыслит дальнейшую возможность проведения допэмиссии, даже если в иске по существу будет отказано", - озвучил свою позицию в суде представитель Evison Павел Дарницын.

Таким образом, банк потерял возможность реализовать прежние договоренности по допэмиссии.

Как сообщалось, "Финвижн" требует признать недействительными решения совета директоров "Восточного" о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 копейка за акцию.

Из отчета об оценке, который ранее был представлен суду "Финвижн", следует, что по состоянию на март 2019 года цена за одну акцию установлена в 3,82 копейки. Evison также обратилась в оценочную организацию, которая установила, что рыночная цена акции составляет 0,98 копейки.

Миноритарий "Восточного" ранее заявлял, что у истца нет права выдвигать такие требования в силу закона о ценных бумагах. Их выпуск может признаваться не состоявшимся или недействительным только после отчета об эмиссии. Судебный контроль, как прозвучало в предыдущих судебных заседаниях, также возможен только после отчета об итогах выпуска.

В качестве обеспечительной меры по исковому заявлению "Финвижн" суд запретил органам управления банка "Восточный" принимать любые решения и совершать любые действия по размещению допэмиссии акций на 5 млрд рублей.

В июне Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн".