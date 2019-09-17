Brent подешевела до $68,4 за баррель

Котировки нефти начали корректироваться после взлета в понедельник

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром во вторник после рекордного роста днем ранее на новостях о нападении на саудовские нефтяные объекты и сокращение добычи в этой стране.

К 8:23 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,65 (0,94%), до $68,37 за баррель. За понедельник цена контракта выросла на $8,8 (14,61%), до рекордных с конца мая $69,02 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEXна $0,86 (1,37%), до $62,04 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $8,08 (14,68%), до $62,90 за баррель.

14 сентября крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий комплекс Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс были атакованы беспилотниками со взрывчаткой. Там произошли взрывы и пожар. Страна приостановила производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.

Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco ожидает частичного восстановления добычи в ближайшее время, однако возобновление работы на месторождении в полном объеме может случиться не ранее конца года, полагают аналитики Citigroup.

По словам источников, сейчас Aramco восстанавливает добычу на неактивных оффшорных месторождениях и задействует свои запасы нефти и нефтепродуктов. По оценкам экспертов Rystad Energy, у страны хватит резервов для обеспечения экспортных поставок в течение 26 дней.

"Понимание того, как быстро удастся вернуть добычу на прежний уровень, изменилось, - говорит партнер Cornell Capital Энн Берри. - Поначалу казалось, что 100% мощностей можно будет восстановить относительно быстро, теперь же прогноз более консервативен".