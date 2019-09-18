Поиск

Brent подешевела до $64,5 за баррель

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти в среду снижаются второй день подряд на обещаниях Саудовской Аравии о том, что она продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам.

К 8:01 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (на 0,09%) - до $64,49 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $4,47 (на 6,48%), до $64,55 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к тому же времени дешевели на $0,26 (на 0,44%), до $59,08 за баррель. За предыдущую сессию цена контракта упала на $3,56 (на 5,66%), до $59,34 за баррель.

Котировки корректируются второй день подряд после взлета понедельника.

Саудовская Аравия к концу сентября доведет добычу нефти в стране до 11 млн баррелей в сутки, а к концу ноября будет добывать 12 млн б/с, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на пресс-конференции во вторник. Он заверил, что страна сумела полностью восстановить поставки энергоносителей, нарушенные атакой на объекты Saudi Aramco в ночь на 14 сентября, и пообещал, что будут приняты меры по предотвращению подобных атак в будущем.

Американский институт нефти (API) сообщил о повышении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 592 тысячи баррелей. Резервы бензина увеличились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует в среду. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозируют в среднем падение запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 800 тысяч баррелей, а также роста резервов дистиллятов на 300 тысяч баррелей.

Brent WTI Саудовская Аравия США

Новости по теме

Новости

Саудовская Аравия после атак восстановила прежний уровень поставок топлива

Суд Болгарии устранил барьер для строительства продолжения "Турецкого потока"

Суд Болгарии устранил барьер для строительства продолжения "Турецкого потока"

Падение цен на нефть Brent и WTI превысило 5%

Дерипаска решил судиться с журналистами из-за санкций США

Новый урожай обрушил цены на кукурузу в России

Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

Офис премьера Украины назвал искаженной информцию о готовности к компромиссу по ПриватБанку

Коворкинговый стартап WeWork отложил IPO из-за слабого интереса инвесторов

Коворкинговый стартап WeWork отложил IPO из-за слабого интереса инвесторов

"Ведомости" узнали о провале эксперимента по продаже машин Renault через интернет

"Ведомости" узнали о провале эксперимента по продаже машин Renault через интернет

Акции АФК "Система" дорожали на 8,3% на новости о buyback

Акции АФК "Система" дорожали на 8,3% на новости о buyback
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');