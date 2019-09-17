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Коворкинговый стартап WeWork отложил IPO из-за слабого интереса инвесторов

Коворкинговый стартап WeWork отложил IPO из-за слабого интереса инвесторов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американский коворкинговый стартап WeWork отложил первичное размещение акций из-за слабого интереса институциональных инвесторов, пишет Financial Times. 16 сентября компания собиралась провести road show для инвесторов, а на следующей неделе провести листинг. Теперь IPO отложено до конца года.

По сведениям газеты, некоторые инвесторы опасаются чрезмерного влияния на WeWork ее гендиректора Адама Ноймана, а также отмечают ее растущие операционные убытки - за последние несколько лет компания потеряла около $3 млрд.

Днем ранее об отсрочке IPO писала the Wall Street Journal. Она отмечала сомнения инвесторов в реальной стоимости стартапа и их критику методов управления компанией. По ее данным, road show для инвесторов теперь отложено не менее чем до середины октября, а японский SoftBank рекомендовал компании подождать до 2020 года.

Переговоры с SoftBank, своим крупнейшим инвестором urging WeWork провел на прошлой неделе. По данным FT, топ-менеджеры SoftBank призывали Нойманна отложить листинг акций, с чем он не согласился, и теперь не ясно, готова ли японская компания продолжать инвестировать в стартап. SoftBank и ее фонд Vision Fund уже инвестировали или пообещали вложить в компанию $10,7 млрд.

Отсрочка IPO лишает WeWork возможности получить кредит в размере $6 млрд от консорциума банков, который зависит от успешного размещения акций в текущем году. Если WeWork не сможет провести IPO до конца года, ей придется разрабатывать новый финансовый план.

США WeWork SoftBank

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