Сооснователь коворкинга WeWork ушел с должности гендиректора под давлением инвесторов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сооснователь и руководитель коворкингового стартапа WeWork Адам Нойманн оставил должность гендиректора компании и возглавит ее совет директоров, сообщила пресс-служба компании.

Бывший сопрезидент и главный финансовый директор Арти Минсон и бывший вице-президент Себастьян Ганнингем стали исполнительными содиректорами WeWork.

Нойман объяснил, что слишком пристальное внимание к его персоне стало в последние недели заметной проблемой, поэтому он решил покинуть пост гендиректора в интересах компании. Его слова приводятся в пресс-релизе. Он отметил небывало сильные позиции компании, которая уже присутствует в 111 городах 29 стран и ежедневно обслуживает больше 527 тысяч пользователей.

Ранее в сентябре стало известно, что WeWork отложил первичное публичное размещение акций из-за слабого интереса институциональных инвесторов. Некоторые из них высказывали опасения в связи с большим влиянием Ноймана в компании.