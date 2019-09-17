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"Роснефть" обсудила увеличение поставок в Индию из-за инцидента в Саудовской Аравии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - "Роснефть" обсудила с индийскими компаниям вопрос об увеличении поставок нефти на индийские НПЗ после инцидентов в Саудовской Аравии, сообщила компания по итогам визита делегации "Роснефти" во главе с руководителем Игорем Сечиным в Нью-Дели по приглашению министра нефти Индии Дхармендры Прадхана.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные темы сотрудничества и, прежде всего, ситуация, сложившаяся с энергобезопасностью региона в связи с недавними атаками на объекты нефтедобычи и переработки компании Saudi Aramco. Особое внимание было уделено проработке вопроса об увеличении поставок нефти на индийские НПЗ", - говорится в сообщении.

В выходные беспилотники атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, включая крупнейшей в стране комплекс подготовки нефти "Абкайк" и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки, то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.

Роснефть Индия Саудовская Аравия

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