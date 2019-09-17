"Роснефть" сообщила об интересе индийских нефтяников к арктическому проекту "Восток Ойл"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Индийские компании проявили интерес к сотрудничеству с "Роснефтью" по арктическому проекту "Восток Ойл", в котором компания планирует объединить свои месторождения и Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга". Об этом "Роснефть" сообщила после визита в Индию ее делегации.

"Обе стороны подтвердили свой интерес к возможному участию индийских партнеров в проекте "Восток Ойл"", - говорится в пресс-релизе.

Также обсуждалась работа по уже заключенным проектам о сотрудничестве, в том числе по Сахалину-1, "Дальневосточному СПГ", "Таас-Юрях" и Ванкорскому кластеру. Еще речь шла об увеличении поставок "Роснефти" на индийские НПЗ в связи с сокращением добычи в Саудовской Аравии после атак на ее нефтяные объекты.

Компанию пригласил в Индию министр нефти страны Дхармендра Прадхан. До этого сотрудничество в нефтяной сфере обсудили в начале сентября во Владивостоке президент России Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди. Делегацию "Роснефти" возглавил ее главный исполнительный директор и председатель правления Игорь Сечин.

В июле 2019 года Сечин предложил объединить арктические месторождения "Роснефти" - Лодочное, Тагульское и уже работающее Ванкорское - а также Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова в единый проект, "Восток Ойл". Он заявил о готовности инвестировать в него до 8,5 трлн рублей и попросил налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.

Как сообщил 17 сентября "Коммерсантъ", глава "Роснефти" не раз просил президента Владимира Путина ускорить внесение в Госдуму законопроекта о налоговых льготах для этого проекта. В августе он пожаловался главе государства "непоследовательность" Минфина, который не спешит поддерживать этот проект, но готов поддерживать другие. К 2030 году добыча нефти в рамках арктического кластера может составить до 100 млн тонн, что позволит выполнить майский указ по загрузке Северного морского пути, говорится в пресс-релизе "Роснефти".

"Роснефть" уже работает с индийскими компаниями на севере Красноярского края - ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources принадлежит 49,9% АО "Ванкорнефть", которое разрабатывает Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение.

Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок (другими акционерами являются "Роснефть" и ВР).

Кроме того, ONGC Videsh Ltd. входит в состав участников проекта "Сахалин-1" (другими акционерами являются "Роснефть", ExxonMobil и японская Sodeco).