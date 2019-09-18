Минтрансу предложили снести аварийные мосты

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ассоциация "Радор", которая объединяет территориальные органы управления автомобильными дорогами регионов, предложила Минтрансу ликвидировать мосты, которые находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Об этом заявил гендиректор ассоциации Игорь Старыгин. Для этого он предложил утвердить соответствующую программу на 2020-2024 годы.

По словам Старыгина, на региональных и местных дорогах всего 64 943 моста, в том числе около 12 500 - деревянных. В аварийном и предаварийном состоянии находятся 3 867 мостов.

На их ремонт регионы попросили почти 350 млрд рублей и расписали эти затраты на период с 2019 по 2035 годы, сказал гендиректор "Радора". Он отметил, что непонятно, как эти сооружения, которые уже стали аварийными, будут содержаться еще столько времени.

Поэтому он предложил Минтрансу и Росавтодору эти мосты ликвидировать, "чтобы передвинуть объем финансирования на более ближний период".

Распределять федеральные средства между регионами ассоциация рекомендует по коэффициентам, которые учитывали бы вид работ (ремонт, капремонт, реконструкция) и габариты мостовых сооружений (полосность проезда). По данным региональных автодоров, сегодня требуется: ремонт - 571 моста, капремонт - 1 тыс. 365 мостов, реконструкция - 1 тыс. 580 мостов, строительство - 339 мостов.