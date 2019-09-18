Минтранс оценил ремонт мостов в РФ в 330 млрд рублей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ попросило из федерального бюджета 49 млрд рублей на программу реконструкции мостов и путепроводов в 2020 году, общий объем финансирования по которой оценивает в 330 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих на заседании комитета по транспорту и строительству Госдумы в среду.

По его словам, ведомство надеется на дополнительное бюджетное финансирование данной программы. "Все губернаторы без исключения говорят, что она нужна им сегодня как воздух", - отметил Дитрих.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству разработать программу реконструкции региональных мостов. На заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Медведев отмечал, что программа будет сформирована на основе среднего состояния мостов, список которых подготовят регионы.

Как сообщил ранее в среду генеральный директор ассоциации "РАДОР" Игорь Старыгин на совещании о состоянии дорожного хозяйства РФ в Южно-Сахалинске, заявленный регионами объем финансирования на приведение в нормативное состояние аварийных и предаварийных мостов, путепроводов и эстакад на период 2019-2035 гг. составляет почти 350 млрд руб.

РАДОР предложил Минтрансу РФ и Росавтодору сформировать федеральную программу по ликвидации аварийных и предаварийных мостов на период 2020-2024 год "с тем, чтобы передвинуть объем финансирования на более ближний период".

По данным региональных автодоров, сегодня требуется ремонт 571 моста, капремонт - 1 тыс. 365 мостов, реконструкция - 1 тыс. 580 мостов, строительство - 339 мостов.

Ассоциация "РАДОР" создана в 1993 году, объединяет территориальные органы управления автомобильными дорогами субъектов РФ.