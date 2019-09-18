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"Газпром нефть" начнет продавать бензин в рассрочку

"Газпром нефть" начнет продавать бензин в рассрочку
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - На автозаправках "Газпром нефти" уже в сентябре можно будет заправиться в рассрочку, это совместный проект нефтяной компании и БКС банка, пишут "Ведомости". Сначала услуга будет действовать только для водителей такси Gett, рассказал изданию предправления БКС банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

До конца года такую возможность получат и остальные клиенты сети АЗС, добавил он.

В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей. Получить ее будет можно, направив через приложение заявление и краткую анкету и подписав договор по sms.

Карта даст право на беспроцентную рассрочку на все операции на АЗС "Газпром нефти". Если в течение месячного льготного периода клиент допустит просрочку, его рассрочка сгорит и продукт станет кредитным со ставкой 59%, объяснили в банке.

При рассрочке топливо будет продаваться по той же цене, что и на самой АЗС. Затраты на использование карты рассрочки "Газпром нефть" возьмет на себя.

"БКС банк уже начал обсуждать с "Яндекс.Такси" и Citimobil возможность создать аналогичные приложения для их водителей, сказал представитель банка.

Представитель "Газпром нефти" заявил о высоком интересе автовладельцев к цифровым решением. К концу 2019 года компания планирует продавать через цифровые каналы до 7% топлива, добавил он.

Газпром нефть БКС банк Gett Яндекс.Такси Citimobil

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