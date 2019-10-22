Спрос на бензин в России показал рекордное падение за четыре года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Спрос на бензин снизился на 1% с начала года и поставил рекорд, сообщили во вторник "Известия".

Как рассказали опрошенные газетой аналитики, это второе по размеру падение спроса за последние десять лет. В 2015 году спрос снизился на 1,9%. Но даже 1% – очень большая цифра для рынка.

Эксперты связали такое снижение с падением потребительской активности Россиян. Люди в больших городах стали реже пользоваться личными автомобилями, а общественный транспорт переходит на газ.

Аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев считает, что это тревожный знак, поскольку экономическая обстановка относительно стабильная. Четыре года назад произошел сильный обвал рубля, а против России ввели санкции.

Минэнерго сообщило "Известиям", что не наблюдает значительного снижения отгрузок бензина на внутренний рынок.