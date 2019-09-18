Рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС по ставке

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Доллар растет, евро снижается на Московской бирже в среду утром, рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с долларом в ожидании решения ФРС по ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,38-64,44 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,43 руб. (+7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,24 руб. (-2,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 2,75 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,5 рубля.

Доллар при этом оказался на 31,12 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 63,85 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику в паре с долларом и евро утром в среду. В фокусе внимание рынка - двухдневное заседание Федрезерва, которое завершится в среду. Аналитики в целом ожидают понижения процентных ставок американским ЦБ на четверть процентного пункта - до 1,75-2% годовых. В то же время, доля придерживающихся такого мнения сократилась до 65,8% по сравнению с 92,3% неделю назад, свидетельствуют данные CME Group.

Трейдеры также следят за развитием торговых взаимоотношений между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай начал закупать американскую сельскохозяйственную продукцию, и выразил надежду на то, что его администрации удастся подписать торговое соглашение с Китаем до президентских выборов 2020 года, сообщает The Wall Street Journal.

В разговоре с журналистами на борту президентского самолета Трамп сказал, что соглашение с Китаем станет "величайшей из когда-либо заключенных сделок" и что "Китай об этом знает". "Они начали закупать большие объемы нашей сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

На прошлой неделе стало известно, что правительство КНР приняло решение возобновить закупку некоторых объемов соевых бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин. Ранее Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд на две недели ввиду празднования 70-летия КНР.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду перешли к небольшому укреплению после сильного падения днем ранее на заявлениях Саудовской Аравии, что она продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,2% - до $64,68 за баррель. Во вторник их цена упала на 6,48%, составив на закрытие $64,55 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени повысились на 0,02% - до $59,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на 5,66%, закрывшись на отметке $59,34 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник обнародовал отчет, указавший на повышение товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 592 тыс. баррелей. Резервы бензина увеличились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем падение запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей, а также роста резервов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.