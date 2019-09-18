Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, давление на котировки оказывает просевшая нефть на новостях, что Саудовская Аравия сумела восстановить поставки энергоносителей после теракта в ночь на 14 сентября; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,1-0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2817,44 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1378,64 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,5%.

Доллар стоит 64,43 рубля (+0,07 рубля).

Подешевели рублевые акции "Роснефти" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "Ростелекома" (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%).

Подросли акции "Россетей" (+0,5%), "Мечела" (+0,5%), "Башнефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,2% "префы"), АФК "Система" (+0,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,1%).

Зарубежные рынки

В США индексы во вторник выросли в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне волатильной нефти, сообщает MarketWatch.

Двухдневная встреча руководства Федрезерва завершится в среду. Аналитики в целом ожидают понижения процентных ставок американским ЦБ на четверть процентного пункта - до 1,75-2% годовых. Тем не менее, доля придерживающихся такого мнения сократилась до 65,8% по сравнению с 92,3% неделю назад, свидетельствуют данные CME Group.

В четверг закончится заседание Банка Японии, по итогам которого большинство экспертов не ожидают изменения денежно-кредитной политики.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Нефть утром в среду слабо дорожает после ощутимой нисходящей коррекции накануне на заявлениях Саудовской Аравии, что она продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам. Цена Brent находится почти на $0,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 17 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $64,71 за баррель (+0,3% и -6,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $59,1 за баррель (без изменений и -5,7% во вторник).