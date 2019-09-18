Болгария подписала контракт на строительство трубопровода для газа "Турецкого потока"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Болгарский газотранспортный оператор "Булгартрансгаз" спустя почти полгода административных разбирательств и судебной волокиты смог подписать контракт на строительство газопровода, который в стране назвали "Балканский поток" (Balkan Stream), с консорциумом Arkad.

Консорциум Arkad в составе итальянской Arkad ABB S.p.A. и саудовской Arkad Engineering & Construction Company был выбран победителем контракта еще в апреле, но подписание контракта стало возможным только после того, как в понедельник Высший административный суд Болгарии прекратил процедуру обжалования этой государственной закупки.

В релизе "Булгартрансгаза" сообщается, что газопровод протяженностью 474 км диаметром 1200 мм пройдет от границы Турции до Сербии. В первые 250 дней будут построены 308 км от компрессорной станции Полски-Сеновец (Polski Senovets) до сербской границы. За остаток срока исполнения контракта (его общий срок - 615 дней) будут построены оставшиеся 166 км трассы. Общая стоимость контракта - 1,1 млрд евро (без НДС).

Министерство промышленности и технологий России приводит слова премьер-министра Болгарии Бойко Борисова: "Строительство "Турецкого потока" начинается, во время честной и открытой процедуры государственная компания из Саудовской Аравии стала исполнителем проекта. Пока некоторые нас спрашивали об отношениях с соседями, с Россией, с Саудовской Аравией, сегодня был подписан договор. 90% труб для "Турецкого потока" уже доставлено в Болгарию из России, и уже завтра мы начнем развозить их по трассе, финансирование обеспечено, 308 км газопровода будет построено до конца января 2020 года".

"Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.