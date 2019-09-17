Суд Болгарии устранил барьер для строительства продолжения "Турецкого потока"

На трубоукладочном судне Pioneering Spirit Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Высший административный суд Болгарии прекратил производство по делу о выборе подрядчика проекта расширения газотранспортной системы Болгарии, в том числе для приема газа "Турецкого потока".

Жалоба консорциума Development and Expansion in Bulgaria (GDEB, объединяет компании Bonatti S.p.A., Max Streicher S.p.A. и Completions Development Sarl) на решение болгарской комиссии по защите конкуренции о признании победителем тендера консорциума Arkad (в составе итальянской Arkad ABB S.p.A. и саудовской Arkad Engineering & Construction Company) была оставлена без рассмотрения, пишет болгарское издание Economic.

Иск GDEB в Высший административный суд Болгарии не поддержала аффилированная с "Трубной металлургической компанией" Дмитрия Пумпянского Completions Development, сообщает местное СМИ.

Тем не менее, в ТМК "Интерфаксу" пояснили, что компания "внимательно следит за развитием ситуации с тендером в Болгарии". "Мы получили уведомление о действиях консорциума. Мы ожидаем дальнейших решений, связанных с переходом проекта в практическую фазу реализации", - пояснили в компании.

Представитель Completion Development от комментариев отказался.

Как сообщалось, в июле Высший административный суд Болгарии запретил госкомпании "Булгартрансгаз" менять подрядчика проекта расширения газотранспортной системы и заключать с ним контракты до вынесения окончательного решения по основному подрядчику. То есть, по существу, было остановлено подписание любых контрактов на строительство трубопроводов до окончательного решения суда по основному делу, поясняли тогда источники в отрасли. После прекращения производства по делу о выборе подрядчика ограничения по строительству ГТС будут сняты.

Arcad был объявлен победителем тендера в апреле этого года. Речь идёт о газопроводе протяженностью 474 км от границы с Турцией до границы с Сербией. Консорциум Arkad вызвался построить газопровод за 1,1 млрд евро за 615 дней и за 1,3 млрд евро за 250 дней. GDEB запросил 1,7 млрд евро за 615 дней работы и 2,4 млрд евро за 250 дней.

Однако Arkad не представил в установленный срок болгарскому газотранспортному оператору "Булгартрансгаз" все необходимые документы, поэтому победа была присуждена второму участнику тендера - GDEB. Тогда в ТМК поясняли, что целью участия трубной компании в консорциуме является "поставка трубной продукции в рамках данного проекта". Arkad следом подала жалобу в Комиссию по защите конкуренции на решение "Булгартрансгаза" о признании победителем GDEB.

"Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии. В январе "Булгартрансгаз" принял окончательное инвестиционное решение по проекту расширения национальной газотранспортной системы от Турции до Сербии. Речь идёт о газопроводе протяженностью 474 км от границы с Турцией до границы с Сербией и строительстве двух компрессорных станций.