Рубль подешевел к доллару и евро на итогах заседания ФРС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в четверг утром; рубль коррекционно дешевеет к бивалютной корзине на итогах заседания ФРС, ожидаемо снизившей процентную ставку.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 64,26-64,34 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,29 руб.(+13,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,00 руб. (+26,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 19,46 копейки к уровню закрытия среды, до 67,31 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,4 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,66 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вниз к доллару и евро после роста накануне. Участники рынка отыгрывают завершение заседания ФРС, ожидаемо снизившей ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

"Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. Он не исключил, что в случае материализации этих рисков Федрезерв может снизить ставку еще сильнее.

Однако в целом Федрезерв рассчитывает сохранить ставку на прежнем уровне до конца текущего года, следует из медианного прогноза руководства центробанка на уровень базовой процентной ставки, который составляет 1,9%, то есть в пределах текущего диапазона.

Также руководство ЦБ обнародовало обновленные макроэкономические прогнозы. В частности, прогноз роста ВВП США на 2019 год был улучшен до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, на 2021 год - до 1,9% с 1,8%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%.

Участники рынка переключают внимание на американо-китайские торговые переговоры. В четверг в США начинается подготовительный раунд к ним, сообщают западные СМИ. В ходе двухдневных дискуссий стороны должны подготовить почву для переговоров между сторонами на высоком уровне, намеченных на начало октября.

В центре внимания на переговорах, как считают наблюдатели, должны стать вопросы закупки Китаем в США сельскохозяйственной продукции, обменного курса китайской национальной валюты по отношению к доллару, передачи американскими предприятиями в Китае своих технологий.

Нефтяной рынок в целом стабилен утром в четверг после существенного снижения накануне, инвесторы оценивают возможности Саудовской Аравии по восстановлению добычи после атак на ее нефтяную инфраструктуру.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 по московскому времени подорожали на 0,02% - до $63,61 за баррель. На торгах в среду цена снизилась на 1,47% - до $63,60 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,1%, до $58,1 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на 2,07%, до $58,11 за баррель.

Ранее работу комплекса подготовки нефти "Абкайк" пришлось приостановить после атаки крылатых ракет и беспилотников. В среду представители Саудовской Аравии сообщили, что за нападением, безусловно, стоит Иран, однако точное место запуска установить пока не удается. Тегеран обвинения отрицает.

Цены на нефть остаются на повышенном уровне из-за опасений ответных мер Саудовской Аравии или США против Ирана, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Также рынок оценивает данные Минэнерго США, указавшие на рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,06 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей. Запасы бензина в стране увеличились на 781 тыс. баррелей, дистиллятов - на 437 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 800 тыс. баррелей и рост резервов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.