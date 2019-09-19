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Помпео и саудовский принц призвали мировое сообщество противостоять политике Ирана

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в ходе встречи признали необходимым, чтобы мировое сообщество объединилось для противостояния политике Ирана в регионе, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь и наследный принц обсудили необходимость объединения мирового сообщества для противодействия сохраняющейся угрозе иранского режима, и согласились, что он должен нести ответственность за свое продолжающееся агрессивное, безрассудное и угрожающее поведение", - говорится в распространенном госдепом сообщении о встрече в ходе визита Помпео в Саудовскую Аравию.

Стороны также отметили, что удары по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии в субботу минувшей недели, в которых они обвинили Иран, "угрожают не только национальной безопасности Саудовской Аравии, но и энергопоставкам во всем мире".

Помпео после встречи написал в твиттере, что "США стоят на стороне Саудовской Аравии и угрожающее поведение Ирана является недопустимым".

США Саудовская Аравия

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