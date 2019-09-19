Госдума приняла закон о реформе винных акцизов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении закон о введении новых акцизов - на виноград и виноматериалы. При этом с 2020 года устанавливается единая ставка акциза на вино и шампанское без классификации на российское и не российское. Производители, использующие российский виноград, смогут получить налоговый вычет.

Согласно действующему Налоговому кодексу РФ, ставка акциза на обычные (тихие) вина составляет в 2019 году 18 рублей за литр (в 2020 году - 19 рублей, в 2021 году - 20 рублей). При этом ставка акциза на отечественные вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) - льготная и составляет 5 рублей за литр в 2019 году (5 рублей в 2020 году и 6 рублей в 2021 году). Аналогичное деление на импортные и отечественные вина с ЗГУ и ЗНМП есть и при взимании акциза на шампанское. Так, на обычное шампанское ставка акциза должна была составить в 2020 году 37 рублей за литр, а на отечественное с ЗГУ и ЗНМП - 14 рублей за литр.

Закон с 1 января 2020 года уравнивает ставки на импортные и отечественные вина и шампанское. Так, на вина предлагается в 2020 году ставка на уровне 31 рубль за литр, в 2021 году - 32 рубля за литр, в 2022 году - 33 рубля за литр. На шампанское соответственно в 2020 году - 40 рублей за литр, в 2021 году - 41 рубль за литр, в 2022 году - 43 рубля за литр.

Одновременно вводится новый вид акцизов: на виноград и виноматериалы. Ставку акциза на виноград в 2020 году планируется установить на уровне 30 рублей за 1 тонну, на виноматериалы - 31 рубль за литр, в 2021 году акциз на виноград - 31 рубль за тонну, на виноматериалы - 32 рубля за литр, в 2022 году - 32 и 33 рубля соответственно.

При этом закон вводит право производителей на получение налогового вычета при использовании в производстве отечественного винограда. В поправках приведены формулы расчета налоговых вычетов. Вычетам подлежат суммы акциза, исчисленные при использовании винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, для производства вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, спиртных напитков по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде. Под схему возвратного акциза на виноград подпадут не только вина натуральные и игристые, но и ликерное вино.

Как пояснил ранее "Интерфаксу" замминистра финансов Илья Трунин, акцизная нагрузка на литр производимого вина, если оно действительно из российского винограда или из российских виноматериалов, останется на прежнем уровне. "А для тех, кто декларирует производство российского вина, а на самом деле использует импортный виноматериал, налог будет выровнен к уровню акциза, который сейчас установлен для нероссийских вин", - пояснил замминистра.

На заседании Госдума также приняла поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые снимают запрет на предоставление государственных субсидий производителям направляемого на экспорт российского алкоголя.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.