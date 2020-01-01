С января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России с 1 января уравниваются акцизы на вино и вводятся новые акцизы - на виноград и виноматериалы. Производители вина, которые используют российский виноград, получат право на налоговый вычет.

В 2020 году ставка акциза на вина (кроме игристых и ликерных) составит 31 рубль за 1 литр, на игристые вина - 40 рублей за литр.

Ранее ставки акцизов на вина устанавливались с учетом места их производства. В 2019 году акциз на тихие вина составлял 18 рублей за литр, а на отечественные вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) - 5 рублей за литр. Аналогичное деление было и при взимании акцизов на шампанское (ставки в 2019 году были на уровне 36 рублей и 14 рублей соответственно).

С 1 января ставка акциза на виноград установлена на уровне 30 рублей за 1 тонну, на виноматериалы - 31 рубля за литр.

Вступивший в силу закон также содержит формулу расчета налогового вычета, на который получают право производители вина из отечественного винограда. Вычетам подлежат суммы акциза, исчисленные при использовании винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, для производства вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, спиртных напитков по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде. Под схему возвратного акциза на виноград подпадут не только вина натуральные и игристые, но и ликерное вино.

Акцизная нагрузка на литр вина из российского винограда или из российских виноматериалов, останется на прежнем уровне, говорил ранее замминистра финансов Илья Трунин.

"А для тех, кто декларирует производство российского вина, а на самом деле использует импортный виноматериал, налог будет выровнен к уровню акциза, который сейчас установлен для нероссийских вин", - предупреждал чиновник.

В июле 2020 года вступит в силу принятый в декабре закон о виноградарстве и виноделии. Он предусматривает запрет на производство вина из импортных виноматериалов.