Рубль начал умеренно укрепляться к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 63,88 рубля в 19:00 по Москве, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,56 рубля, подешевев на 17,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 22,73 копейки - до 66,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах. Увеличению позитивных настроений способствует возобновление роста цен на нефть и повышение интереса инвесторов к рисковым активам в связи с вероятностью продолжения смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС) в дальнейшем.

Ставка ФРС

ФРС США накануне, 18 сентября, ожидаемо снизила ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%. "Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. Он не исключил, что в случае реализации этих рисков Федрезерв может снизить ставку еще сильнее.

Однако в целом Федрезерв рассчитывает сохранить ставку на прежнем уровне до конца текущего года, следует из медианного прогноза руководства центробанка на уровень базовой процентной ставки, который составляет 1,9%, то есть в пределах текущего диапазона.

Также руководство ЦБ обнародовало обновленные макроэкономические прогнозы. В частности, прогноз роста ВВП США на 2019 год был улучшен до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, на 2021 год - до 1,9% с 1,8%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%.

Цены на нефть

Цены на нефть повышаются на новой волне опасений относительно быстроты восстановления добычи в Саудовской Аравии после атаки дронов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве подорожали на 1,48% - до $64,54 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 0,88% - до $58,62 за баррель.

Цены перешли к активному росту на сообщениях, что Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой о поставках около 20 млн баррелей нефти для внутреннего потребления. Об этом заявило агентство Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

Повышение нефтяных котировок не остановило даже то, что представители нефтяных госкомпаний обеих стран опровергли это сообщение. Также трейдеры говорят о том, что представители Saudi Aramco начали интересоваться покупкой продуктов нефтепереработки на мировом рынке.

По данным ОПЕК, в 2018 году средняя добыча нефти в Саудовской Аравии составляла порядка 10,3 млн баррелей в сутки. При этом страна поставляла за рубеж 7,4 млн баррелей нефти в сутки и 2 млн баррелей продуктов нефтепереработки.

Мнения экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, рынки продолжают следить за новостями из зоны конфликта в Персидском заливе и динамикой цен на нефть. "Рубль повышается на фоне роста котировок нефти и в преддверии налогового периода, и к вечеру пара "доллар-рубль" торгуется ниже 64 руб./$1. Против нацвалюты незначительно играют покупки валюты ЦБ в рамках бюджетного правила", - подчеркнул Фролов.

"К вечеру рубль получил поддержку в виде нефти, где снова развивается растущий импульс. Доллар США снизился к 63,86 руб., может закончить день в пределах 63,75-64,1 руб.. Евро отступает скромнее - вся его слабость пришлась на вчерашний день, - и торгуется по 70,55 руб.. В пятницу инвесторы будут внимательно следить за происходящим с сырьем, раз здесь снова видны перемены настроений, и за внешними новостями", - полагает старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

"Центральные банки повсеместно снижают ставки, как, впрочем, и российский ЦБ РФ. Однако у рубля все еще остается запас реальной положительной доходности (ставка минус инфляция). К середине сентября она оказалась выше 2,8%. Соответственно, рубль сохраняет свою привлекательность в рамках стратегии carry trade. Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что бюджет РФ в период с 2020 по 2022 год будет оставаться профицитным. Соответственно, это предполагает дальнейшее наращивание международных резервов, что должно обеспечить устойчивость экономической системы в условиях кризиса. Кроме того, в рубле сохраняется спекулятивный интерес. Если судить по кривым инфляции, роста реальных зарплат и товарооборота, то в перспективе у ЦБ появится необходимость борьбы с дефляцией, а не с ростом цен. Соответственно, постепенно начинают появляться прогнозы, что в 2020 году ставка регулятора может упасть до 6,00-6,25%. И, наконец, после тревожных предыдущих дней нефть вновь начала расти. И делает она это накануне налогового периода", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.