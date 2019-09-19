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Нефть подорожала на новой волне опасений из-за ситуации в Саудовской Аравии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются на новой волне опасений относительно быстроты восстановления добычи в Саудовской Аравии после атаки дронов.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 по Москве в четверг подорожали на $0,94 (на 1,48%) - до $64,54 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,51 (на 0,88%) - до $58,62 за баррель.

Цены перешли к активному росту на сообщениях, что Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой о поставках около 20 млн баррелей нефти для внутреннего потребления. Об этом заявило агентство Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

Повышение нефтяных котировок не остановило даже то, что представители нефтяных госкомпаний обеих стран опровергли это сообщение. Также трейдеры говорят о том, что представители Saudi Aramco начали интересоваться покупкой продуктов нефтепереработки на мировом рынке.

На минувших выходных в результате атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтяные объекты в Саудовской Аравии добыча нефти этой страной сократилась примерно наполовину.

Саудовские власти пообещали полностью выполнить все свои обязательства по экспортным поставкам, в том числе за счет собственных запасов нефти, однако на внутреннем рынке нефтепродуктов может ощущаться дефицит, полагают эксперты. "Международный рынок и экспорт для них в приоритете", - отметил управляющий директор консалтинговой компании Facts Global Energy Иман Нассери.

Трейдеры скептически относятся к радужным прогнозам саудовских чиновников относительно быстрого восстановления работы нефтяных предприятий, заявил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. "Саудиты говорят нам одно, а отраслевые эксперты говорят нам другое. Это не так, что вы можете просто заменить за одну ночь детали НПЗ", - сказал он.

Саудовская Аравия Brent WTI

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