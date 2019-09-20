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ЦБ РФ изменил требования к НПФ по раскрытию данных о доходности

ЦБ РФ изменил требования к НПФ по раскрытию данных о доходности
Здание Центробанка на Неглинной улице в Москве
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Центробанк опубликовал указание по обязательному раскрытию информации негосударственными пенсионными фондами, сообщает газета "Коммерсантъ".

Большая часть положений вступит в сентябре, отмечает "Ъ". В частности, теперь НПФ должны раскрывать информацию о доходности по пенсионным накоплениям и резервам, ссылка должна быть на главном сайте. Доходность, опубликованная по новым требованиям, должна быть именно разнесенной по счетам клиентов, а не общей для фонда. "Ъ" приводит данные, в соответствие с которыми средняя полученная доходность отличалась от разнесенной по счетам на 1 п.п. в прошлом году, на 1,6 п.п. - в позапрошлом.

Регулятор оставил переходный период до середины 2021 года для данных по инвестпортфелям по пенсионным накоплениям и резервам. Фонды должны публиковать эту информацию в разбивке по эмитентам ежемесячно с лагом в полгода.

ЦБ РФ

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