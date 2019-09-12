Досрочные переходы в системе пенсионного страхования предложили заморозить на три года

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Банк России будет настаивать на "заморозке" досрочных переходов граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ), а также между НПФ и Пенсионным фондом России (ПФР). Минфин России поддерживает эту инициативу, уточняя, что предварительно обсуждается приостановка досрочных переходов сроком на три года.

"Мы готовим текст закона. Как я и говорил, наше предложение основано на изначальной концепции, которую в свое время предлагал ИПК (система индивидуального пенсионного капитала - ИФ). Самое главное - мы должны выбрать ту конструкцию, которая потребует минимальные изменения в законодательство. Фактически мы, наверное, будем настаивать на замораживании досрочных переходов. Потому что мы видим, что, к сожалению, стабилизации на рынке переходов, несмотря на законодательные поправки, которые были сделаны, до конца не произошли. И полагаем, что нам именно этим механизмом нужно защитить застрахованных лиц от потери инвестдохода", - сказал журналистам зампред Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах Московского финансового форума.

"Если вести речь о каких-то других предложениях, то, во-первых, это потребует как минимум концептуального обсуждения - очень серьезного и длительного, так как этот механизм потребует серьезного изменения в законодательство. Нам надо сделать это быстро, а иные механизмы, которые мы обсуждаем, потребуют изменений в несколько законов, это затянется на год", - пояснил он.

В свою очередь замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что правительство поддерживает инициативу по "заморозке" досрочных переходов. "Пока предварительно (досрочные переходы "замораживаются" - ИФ) на три года с даты принятия закона", - сказал он журналистам.

"Не получилось у нас сделать цивилизованный рынок переходов, значит, пусть вообще не будет никаких переходов. Люди теряют кучу денег. К сожалению, погоня за переводом клиентов продолжается. Людям обещают вещи, которые не реализуются. Обещают доходность, которую не могут обещать, никто не может обещать никакой доходности, если это не депозит. Не прекратилось жесткое мошенничество. Поскольку мы не смогли отказаться полностью от "бумаги", мошенничество там сохраняется, в электронном - мошенничества почти нет", - отметил он.

Дискуссия об изменении переходов граждан между НПФами и ПФР идет давно. Согласно действующему законодательству, в случае досрочного перехода - то есть, раньше, чем один раз в пять лет - гражданин теряет инвестиционный доход, накопленный с момента прошлого перехода.

С инициативой о приостановке до 2023 года приема заявлений на досрочный переход граждан изначально выступала Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).

Ранее обсуждались и другие предложения: Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) разработала законопроект, которым предлагается ограничить переходы одним разом в пять лет после фиксации инвестиционного дохода на счетах клиентов. В ПФР не поддерживают эти предложения и заявляют, что было бы целесообразно ввести мораторий на существующий порядок определения размера средств пенсионных накоплений, которые подлежат передаче при досрочном переходе. Со своей стороны, Минтруд РФ предлагает законодательно запретить НПФ привлекать агентов в целях заключения договоров и оформления и подачи заявлений о досрочных переходах застрахованных граждан к другому страховщику.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что получил рекордное количество жалоб от граждан на НПФы по итогам переходных кампаний 2016-2017 годов. Граждане в основном жаловались на незаконный перевод пенсионных накоплений из одного НПФа в другой либо удержание средств у текущего фонда, а также на потерю инвестиционного дохода при переходе. Так, недобросовестные агенты фондов, используя информацию из базы данных ПФР, подделывали заявления граждан и договоры о переводе средств в свои фонды.