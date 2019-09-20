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Москву-реку углубили на несколько метров в районе ЗИЛа

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На юге Москвы русло Москвы-реки углубили больше чем на два метра для строительства набережной Марка Шагала рядом с жилым комплексом "ЗИЛАРТ". Об этом рассказал директор по информационной политики корпоративным коммуникациям "Группы ЛСР" Александр Зильберт.

Для строительства 65-метрового причала со дна изъяли больше 7000 кубометров грунта, сняв слой высотой почти в три метра. Затем дно выложили двумя видами камня в два слоя, высота нового покрытия составила около метра.

По словам Зильберта, каждый укладываемый камень водолазы выравнивали вручную.

Дно углубили, чтобы к набережной могли пристать суда с максимальной осадкой из тех, что могут ходить по Москве-реке, сказал представитель "Группы ЛСР".

Строительство пристани продолжается. Под нее забили три ряда 18-метровых свай. В ходе строительства в районе набережной заменили больше 63 тысяч кубометров почвы.

"Отдельное внимание при этом было уделено слою плодородной почвы для садов на набережной Марка Шагала. Всего в садах на набережной высадят 274 взрослых дерева, причем некоторые из них 7-метровой высоты", - добавил Зильберт.

Благоустройство набережной Марка Шагала началось в июле. Предполагается, что от "ЗИЛАРТа" до Кремля можно будет добраться по реке за 12 минут.

ЗИЛАРТ Группа ЛСР Москва-река Александр Зильберт

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